Quarticciolo, troupe Mediaset aggredita: giornalisti bloccati e minacciati durante le riprese

Un pomeriggio che doveva raccontare la cronaca si è trasformato esso stesso in cronaca nera.

Al Quarticciolo, quartiere da settimane sotto i riflettori per due episodi di violenza sessuale, una troupe Mediaset è stata aggredita in pieno giorno mentre realizzava un servizio.

Era il primo pomeriggio di giovedì 29 agosto, poco dopo le 15. I giornalisti avevano da poco lasciato il parco di Tor Tre Teste – dove pochi giorni prima una donna di 60 anni era stata violentata – e si erano spostati al Quarticciolo.

È qui che, secondo le indagini, lo stesso muratore gambiano accusato del primo stupro avrebbe colpito di nuovo. Una piazza difficile, segnata da spaccio e degrado, e proprio lì la troupe ha acceso le telecamere.

Ma in via Ostuni la situazione è degenerata. L’auto dei giornalisti è stata bloccata da una vettura con quattro persone a bordo. Due uomini sono scesi e hanno immobilizzato i tecnici, mentre un terzo ha strattonato la giornalista, cercando di portarle via il cellulare con cui stava riprendendo, tra minacce e violenza.

Attimi di paura, un inseguimento in strada, finché la troupe non è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a una pattuglia della polizia su via Palmiro Togliatti.

L’intervento è stato immediato: due degli aggressori, un 23enne marocchino e un 24enne tunisino, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina. Altri due complici sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce: sono ora ricercati.

Il quartiere, già provato dagli episodi di violenza, si conferma così una polveriera. E l’aggressione alla troupe giornalistica diventa l’ennesimo segnale d’allarme: chi prova a raccontare rischia di diventare, a sua volta, vittima.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.