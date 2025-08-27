Stupro a Tor Tre Teste, l’aggressore avrebbe abusato di un’altra donna sulla Prenestina, prima di essere arrestato

Due giorni di terrore a Roma. Prima il parco di Tor Tre Teste, poi un vicolo vicino a via Prenestina: lo stesso presunto aggressore ha colpito ancora, seminando paura e rabbia.

Era il 24 agosto quando una donna di 60 anni, intenta a portare a spasso il suo cane all’alba, si è vista piombare addosso un uomo che l’ha minacciata: “Se avessi gridato, ti taglio la gola”, le ha detto. La donna è stata rapinata e violentata, un incubo che nessuno dovrebbe vivere.

Due giorni dopo, la mattina del 26 agosto, un nuovo episodio. Una 44enne attende l’autobus in via Prenestina, a pochi passi dal quartiere Quarticciolo.

L’uomo, con la scusa di chiedere una sigaretta, l’ha trascinata con la forza in un vicolo sopra un cumulo di rifiuti, costringendola a subire ripetuti atti sessuali.

Grazie alla prontezza delle vittime e alla precisione delle denunce, i Carabinieri hanno potuto ricostruire un identikit dell’aggressore.

Le descrizioni dettagliate, comprese le indicazioni sugli indumenti indossati, hanno permesso di collegare i due episodi e individuare il presunto responsabile: un 26enne di origine gambiana, già fermato dai militari della Stazione di Tor Tre Teste e della Compagnia di Roma Casilina.

Interrogato, il giovane ha ammesso uno degli episodi, giustificandosi con il fatto di essere “drogato”. Ma le prove raccolte hanno confermato la sua responsabilità anche nel secondo episodio: la 44enne ha riconosciuto con certezza il suo aggressore durante l’individuazione fotografica.

Ora il 26enne si trova in carcere a Regina Coeli, gravemente indiziato di due violenze sessuali e rapina. Le indagini dei Carabinieri proseguono, mentre Roma affronta l’eco di due episodi che hanno scosso profondamente la città.

