Quartiere Prampolini: AMA ed efficienza, mondi lontanissimi

Scrivo dal Quartiere Prampolini, per segnalare che in Via Cremonesi, altezza Hotel Holiday In Express, dopo un nuovo episodio di accumulo rifiuti attorno ai cassonetti, un mezzo ha finalmente effettuato il prelievo meccanico, lasciando però ricadere uno dei cassonetti movimentati, sopra i sacchetti giacenti a terra, col conseguente ribaltamento del cassonetto (vedere foto).

Il fatto è stato segnalato al numero verde AMA (ticket n. 301936165, 18 gen.), insieme alla richiesta, tramite numero 060606, di eliminazione dell’immondizia a terra (ticket n. 000301937775, 19 gen.); dopo circa 48 ore è stata inviata nuova richiesta di rimessa in piedi del cassonetto (ticket n. 301940003, 20 gen.).

Ebbene, dopo oltre 2 gg. non c’è stato nessun intervento, né di pulizia a terra, né di ricollocazione in piedi del cassonetto.

Come semplice cittadino, traggo le seguenti conclusioni: alla luce di un promettente cambio di passo da parte nuova Amministrazione Municipale, certamente più attenta alla gestione dell’ambiente urbano, resta a mio parere molto scadente lo standard di efficienza di AMA, che con episodi di sciatteria come quello sopra descritto, maltratta i cittadini, e rischia di vanificare parte degli sforzi della politica locale: tutto ciò è inaccettabile!