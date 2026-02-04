Quattro atleti del Lazio ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

Il Lazio sarà protagonista ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 grazie a quattro atleti nati a Roma e provincia che rappresenteranno l’Italia sul palcoscenico sportivo più prestigioso del mondo.

Dal pattinaggio di velocità al pattinaggio di figura, fino allo sci di fondo, quattro storie diverse accomunate da talento, sacrificio e radici ben piantate sul territorio laziale.

Tra i volti più rappresentativi dello sport laziale e italiano c’è Francesca Lollobrigida, nata a Frascati, autentico punto di riferimento del pattinaggio di velocità azzurro.

Pronipote di Gina Lollobrigida, Francesca ha iniziato a pattinare a soli 14 mesi, seguendo le orme del papà Maurizio, tecnico e guida costante della sua carriera. Dopo i successi nel pattinaggio a rotelle, con nove titoli mondiali, è arrivato il passaggio al ghiaccio per inseguire il sogno olimpico.

Tre le partecipazioni ai Giochi (2014, 2018 e 2022), impreziosite dall’argento nei 3000 metri e dal bronzo nella Mass Start a Pechino 2022.

Nel suo palmarès figurano anche l’oro mondiale sui 5000 metri a Hamar 2025 e il titolo europeo nella Mass Start a Kolomna 2018.

Al debutto olimpico, invece, la giovanissima Maria Gismondi, nata a Subiaco, che gareggerà nelle prove di sci di fondo. Campionessa del mondo juniores nella mass start a skating nel 2024, ha fatto il suo debutto ai Mondiali senior lo scorso anno.

Daniele Di Stefano, nato a Ladispoli, farà il suo debutto olimpico nelle specialità dei 1500 metri e della mass start. Un traguardo importante per l’atleta cresciuto sul litorale romano, che negli ultimi anni ha compiuto un percorso di costante crescita fino a conquistare il pass per Milano-Cortina.

Completa il quartetto laziale Matteo Rizzo, nato a Roma, protagonista del pattinaggio di figura. Specialista del singolo maschile e del team event, per lui Milano-Cortina 2026 rappresenterà la terza esperienza olimpica dopo le partecipazioni del 2018 e del 2022

«Il dato più significativo è che parliamo di atleti nati in una regione dove gli sport invernali, per evidenti ragioni geografiche e climatiche, non sono tra i più praticati – dice il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi –. Eppure il Lazio riesce a esprimere quattro atleti olimpici di altissimo livello, segno della qualità del lavoro delle famiglie, delle società sportive e dei gruppi militari, oltre che della determinazione degli atleti stessi. A Francesca, Maria, Daniele e Matteo va il mio augurio di vivere Milano-Cortina 2026 da protagonisti, con l’orgoglio di rappresentare l’Italia e la nostra regione, e il mio ringraziamento, insieme a quello dei due Presidenti regionali delle rispettive Federazioni, Bianca Di Tommasi e Andrea Ruggeri, per aver centrato questo importante obiettivo che dà lustro alla nostra regione. Siamo certi che sapranno onorare i valori olimpici e regalare emozioni a tutto il movimento sportivo regionale».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.