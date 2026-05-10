Quella rovinosa stradina che porta all’I.C. Balabanoff

Alla fine il municipio IV di Roma Capitale deve aver finalmente preso atto che quel centinaio di passi della stradina che da viale Bardanzellu porta all’I.C. Balabanoff può essere pericoloso.

Dello stato del suo fondo stradale lungo l’intero percorso e della sua rischiosità, ne scriviamo su Abitare A Roma da anni, specie dopo un acquazzone. Tutto inutile.

Ora però abbiamo ricevuto da parte di insegnanti della scuola media la notizia dell’incidente occorso a una loro collega. La docente, inavvertitamente è finita in un una delle buche, è caduta rovinosamente e ha riportato nientemeno la frattura scomposta di un braccio.

Ora, chi si aspettava che dopo l’incidente all’insegnante e dopo una quarantina di anni di incuria fosse giunto il tempo per un rifacimento generale della stradina per scongiurare nuovi incidenti analoghi, ha dovuto ricredersi.

Gli incaricati dal Comune infatti, laddove si susseguono crepe, dossi, avvallamenti, toppe di interventi risarcitori osceni del manto stradale, hanno scelto di riparare un solo cratere, quello più largo e profondo, non livellandolo ma coprendone semplicemente il fondo con un sottile strato di bitume. Tutto qui.

Scegliamo tra le foto quella di un giorno di pioggia perché più eloquente nel mostrare le condizioni del percorso.

Non ci stanchiamo di rappresentare ancora una volta che la stradina di cui continuiamo da anni a denunciarne lo stato è frequentatissima e non solo dalla numerosa popolazione scolastica dell’ I.C. Balabanoff e dai frequentatori del grande parco attiguo, ma anche a tutte le ore di giorno e anche di notte dagli abitanti dei fabbricati dell’Aurora ‘82. E di notte, a rendere più insidioso il cammino, non esiste illuminazione stradale pubblica.

L’autorità scolastica continua ad assicurarci di aver scritto a chi di competenza.

A quando una risposta?

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