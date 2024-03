Giovedì 11 aprile 2024 alle ore 18,30 presso la sala Falconi Largo Nino Franchellucci, 69 (Colli Aniene) presentazione del libro “Racconti e leggende all’ombra della Torre della Cervelletta” di Antonio Barcella. Condurranno l’evento, insieme all’autore, la dr.ssa Katia Barcella e il presidente dell’Associazione Università Popolare Michele Testa (UPMT) Domenico Coratella. L’evento è sostenuto dalle associazioni Vivere a Colli Aniene, Università Popolare Michele Testa e Uniti per la Cervelletta.

Oltre alla presentazione del libro verranno fornite informazioni sull’intera produzione letteraria di Antonio Barcella. Il libro è acquistabile sul sito di Amazon ed è possibile utilizzare la Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente.

Sarà inoltre l’occasione per fare il punto sugli auspicati lavori di messa in sicurezza del Casale della Cervelletta per restituirlo alla comunità.

L’ingresso alla Sala Falconi è libero.

IL LIBRO

È il settimo dell’autore e la seconda antologia di racconti. Questo libro di narrativa, pur ispirandosi alla storia del territorio è frutto esclusivo della creatività dello scrittore. L’autore ha preso spunto da alcuni personaggi storici che sono transitati per il parco naturale della Cervelletta e da alcuni fatti realmente accaduti per narrare alcune storie scaturite esclusivamente dalla sua fantasia e dalla interpretazione di alcuni fatti realmente accaduti. Michele Testa, Angelo Celli, Anna Fraentzel, Pier Paolo Pasolini, Scipione Borghese sono solo alcuni dei protagonisti dei racconti.

L’AUTORE

Antonio Barcella è nato a Roma nel 1953. Svolge diverse attività culturali, di informazione e sociali nel quartiere di Colli Aniene. Presiede l’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene, che si occupa del proprio territorio e promuove un importante premio letterario a livello nazionale (Caterina Martinelli). Gestisce il sito di informazione locale molto seguito “Collianiene.org” collaborando con alcune testate giornalistiche. Il suo libro più conosciuto ed apprezzato è “Tre nel sessantotto”. Tutta la sua produzione letteraria si contraddistingue per la scorrevolezza della lettura e per i testi avvincenti ad iniziare da “Fuga oltre le Colonne d’Ercole” (romanzo storico), “Il quinto Evangelista”, “La collera del cielo”, “Là dove il fiume volge verso il mare”, “Il Canto del Male” (Antologia). In qualità di docente ha tenuto due seminari di scrittura creativa per l’Università Popolare Michele Testa e uno sulla storia del territorio. Da questi corsi sono state pubblicate due opere a cui hanno contribuito gli allievi: “I racconti della Pandemia” e “Il privilegio di scrivere insieme”.

