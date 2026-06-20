Radiografia del welfare nel Lazio, il report Cisl: “Famiglie al collasso e servizi invisibili, li usa solo l’8%”

Un sistema di protezione sociale giudicato fondamentale e di buona qualità, che però rischia di rimanere un “fantasma” per la stragrande maggioranza dei cittadini a causa di una burocrazia respingente e di una cronica mancanza di informazioni.

È lo spaccato paradossale che emerge dall’indagine demoscopica presentata ieri, venerdì 19 giugno, dalla Cisl Lazio, uno studio approfondito che traccia la mappa delle aspettative, delle paure e delle priorità della popolazione laziale rispetto al welfare e alla sanità regionale.

I dati raccolti delineano una società profondamente mutata dall’inflazione e dall’invecchiamento anagrafico, che invoca a gran voce la presenza dello Stato ma che, all’atto pratico, si scontra con una giungla di moduli e criteri d’accesso.

Il paradosso del welfare: promosso da chi lo usa, ma scatta l’allarme isolamento

Il dato più clamoroso e politico dell’intera ricerca firmata dalla Cisl riguarda la reale platea dei servizi sociali comunali e regionali: soltanto l’8% degli intervistati dichiara di aver fatto ricorso alle prestazioni pubbliche almeno una volta nella vita. Un numero bassissimo che non fotografa un diffuso benessere economico, bensì un gigantesco deficit di accessibilità.

Chi riesce a superare lo sbarramento burocratico promuove gli operatori: la maggioranza degli utenti reali si dice ampiamente soddisfatta della qualità dell’assistenza ricevuta. Il vero “collo di bottiglia” si registra prima: procedure digitali cervellotiche, uffici centralizzati e una totale assenza di orientamento sul territorio che scoraggiano i richiedenti.

Non a caso, quasi un intervistato su due (il 50% del campione) giudica del tutto insufficienti le informazioni disponibili sui bandi e sui servizi sociali attivi nel proprio comune.

Asili e Reddito in cima ai desideri delle famiglie

L’indagine Cisl scatta una fotografia nitida delle emergenze che tolgono il sonno ai nuclei familiari del Lazio, con una richiesta di aiuto che si divide equamente tra culle e portafogli:

Sostegno economico e Nidi (26,8%): La richiesta di misure straordinarie di integrazione al reddito per contrastare la perdita del potere d’acquisto cammina di pari passo con l’esigenza di un massiccio ampliamento dei posti negli asili nido pubblici, essenziali per permettere alle madri di non dover abbandonare il posto di lavoro.

Assistenza Domiciliare (21,4%): Il supporto medico e infermieristico tra le mura di casa per anziani e persone non autosufficienti si conferma la seconda priorità assoluta.

Le nuove povertà: Accanto ai servizi tradizionali, i cittadini segnalano una crescente ansia legata all’impennata dei canoni di locazione degli affitti, ai costi dei trasporti pendolari e alle nuove sacche di marginalità sociale che alimentano la percezione di insicurezza urbana.

Coppotelli (Cisl): «Il peso della cura non può gravare solo sulle famiglie»

Sul fronte sanitario, l’indagine della Cisl Lazio si trasforma in un instant-paper di raccomandazioni per la Pisana: la priorità assoluta per gli utenti resta l’abbattimento drastico delle liste d’attesa per esami e visite specialistiche, da attuare attraverso il potenziamento dei medici di prossimità.

«I cittadini riconoscono il valore del welfare e ne chiedono a gran voce un rafforzamento, ma segnalano la necessità vitale di renderlo più semplice, umano e accessibile», ha commentato il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, durante la presentazione dei dati.

«Oggi il welfare regionale continua a poggiare quasi interamente sulle spalle e sulle finanze delle famiglie, in particolare sulle donne che si fanno carico di figli e genitori anziani. Per questo è necessario investire risorse fresche per potenziare i nidi, l’assistenza domiciliare e i caregiver: il peso della cura delle persone più fragili non può e non deve essere un fatto esclusivamente privato», ha concluso il leader sindacale.

La ricerca della Cisl evidenzia come la mancanza di informazioni chiare impedisca a circa il 92% dei cittadini del Lazio di usufruire dei servizi sociali a cui avrebbero diritto.

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