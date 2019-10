“Raggi annuncia visita a scuola e l’XI Municipio sfalcia le aree verdi”

“Abbiamo appreso che giovedì 17 ottobre la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà al plesso ‘Santa Beatrice’ dell’Istituto Comprensivo ‘Via Oratorio Damasiano’ per una conferenza stampa. Casualmente proprio domattina il Municipio XI effettuerà un intervento di sfalcio dell’erba e di pulizia delle aree verdi della scuola.

“Ancora una volta la Sindaca Raggi si dimostra inadeguata: per evitare brutte figure di fronte alla stampa fa dare una ‘sistemata’ 48 ore prima della sua visita. A questo punto, vista la situazione drammatica in cui versano i giardini delle scuole, chiediamo alla Sindaca di organizzare un tour di conferenze stampa che coinvolga tutti i plessi scolastici del Municipio XI. Forse in questo modo verranno svolti interventi di sfalcio dell’erba anche nelle altre scuole”.

Dichiara Gianluca Lanzi, Segretario del Partito Democratico del Municipio XI.