Raggi, bene Zingaretti su installazione barriera anti-rifiuti nel fiume Aniene

“Bene Nicola Zingaretti sull’installazione della nuova barriera anti-rifiuti galleggianti nel fiume Aniene. Da parte della Regione Lazio è un segnale importante. Dopo la sperimentazione avviata sul fiume Tevere, questo ulteriore passaggio si inserisce all’interno di una visione condivisa di un territorio sempre più pulito e meno inquinato. Roma Capitale ha di recente posizionato barriere in diversi accessi lungo il Tevere proprio per impedire lo sversamento illecito di rifiuti. La direzione presa è quella giusta. Continuiamo in questo modo”.

Così in una nota la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.