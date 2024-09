Rapina con spray urticante a Trastevere: arrestato minorenne

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre a Roma, poiché gravemente sospettato di rapina aggravata in concorso. L’episodio è avvenuto in largo Ascianghi, nel cuore di Trastevere, una delle zone più affollate della città durante i weekend, nota per la vivace movida che attira centinaia di giovani ogni sera.

La vittima, un giovane romano di 20 anni, ha denunciato di essere stato avvicinato da due ragazzi che, con una scusa banale, lo hanno distratto per poi strappargli bruscamente dal collo una collanina d’oro.

Non contenti, i due malviventi hanno minacciato la vittima con uno spray urticante, costringendolo a consegnare anche il bracciale che indossava. Il tutto è avvenuto in pochi istanti, in mezzo alla confusione della notte romana.

A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, che si trovavano già in zona per un servizio di pattugliamento mirato a contrastare i fenomeni di “malamovida”, frequenti soprattutto nei luoghi di ritrovo serale.

Grazie alla loro tempestività, i militari hanno individuato uno dei presunti responsabili della rapina, il 16enne, a poca distanza dal luogo dell’aggressione.

Il giovane ha tentato la fuga disperata, cercando di sbarazzarsi dello spray urticante, ma il suo tentativo è stato vano: i carabinieri lo hanno bloccato poco dopo.

Una volta fermato e identificato, il minorenne, di origini egiziane, è stato posto in stato di arresto e trasferito, su ordine della Procura per i Minorenni, al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Nel frattempo, il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La vittima, ancora scossa dall’accaduto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti.

Le indagini sono ancora in corso per rintracciare il secondo aggressore, mentre l’arrestato sarà chiamato a rispondere delle gravi accuse a suo carico.

