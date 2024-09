Rapine e furti su autovetture in sosta, tre persone in manette

La Polizia di Stato ha messo a segno una serie di arresti a Roma grazie a tempestivi interventi e indagini. Gli agenti dei commissariati Borgo e Celio hanno arrestato due individui accusati di furti su autovetture, utilizzando metodi simili.

Furti su Auto in Sosta: Due Arresti in Zone Diverse

Gli agenti del commissariato Borgo hanno arrestato un cittadino croato di 51 anni, colto sul fatto dopo aver rotto il vetro posteriore di un’auto in sosta in via dei Penitenzieri.

L’uomo aveva asportato una valigia e due zaini. Grazie alla segnalazione delle G.P.G. dell’ospedale Santo Spirito e alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare e rintracciare il ladro.

Nel frattempo, a via dei Normanni, il commissariato Celio ha arrestato un cileno di 25 anni, sorpreso mentre infrangeva il finestrino di un’auto parcheggiata con un trapano, per poi rubare una borsa.

Anche in questo caso, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del sospetto.

Rapina al Lungomare: Arrestato un Cileno di 64 Anni

Gli agenti del X Distretto “Lido di Roma”, insieme alla Sezione Volanti della Questura di Roma, hanno arrestato un cileno di 64 anni con gravi indizi di colpevolezza per rapina. L’intervento è stato scatenato da una segnalazione di furto su un’autovettura al lungomare Duca degli Abruzzi.

La vittima ha raccontato di aver visto un uomo allontanarsi rapidamente con una borsa rubata dall’auto parcheggiata. Dopo aver constatato il vetro infranto, il proprietario è riuscito a bloccare il 64enne in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, l’arrestato è stato trovato in possesso di un punteruolo frangi vetro, confermando ulteriormente il suo coinvolgimento nella rapina.

Gli arresti, richiesti dalla Procura della Repubblica, sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, segnando un successo per le operazioni di sicurezza e contrasto alla criminalità nella capitale.

