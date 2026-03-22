Referendum 22-23 marzo: tessera elettorale smarrita o esaurita? Ecco come scaricare il pass “salva-voto”

Per la prima volta in modo così capillare, il Campidoglio mette a disposizione l’attestato sostitutivo elettorale scaricabile con un click. Un documento in PDF, numerato e gratuito, che permette di recarsi direttamente al seggio e votare regolarmente.

Chi può richiederlo?

L’attestato è disponibile per tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale che si trovano in una di queste situazioni:

Tessera smarrita, rubata o deteriorata.

Spazi per i timbri esauriti (dopo tante tornate elettorali).

Cambio di residenza (se non hai ancora ricevuto il tagliando adesivo con la nuova sezione).

Iscritti AIRE (residenti all’estero) che hanno scelto di votare a Roma.

La procedura: 3 minuti per votare

Il servizio è attivo h24 sul portale istituzionale di Roma Capitale. Ecco i passaggi:

Accesso: Vai alla sezione “Certificati anagrafici e di stato civile online”.

Identità Digitale: Clicca su “Accedi al servizio” e autenticati tramite SPID, CIE o CNS.

Download: Seleziona l’opzione “Attestato sostitutivo elettorale”. Il sistema genererà un file PDF gratuito con il timbro digitale del Sindaco.

Al Seggio: Stampa il documento (o mostralo, dove consentito, ma è preferibile la copia cartacea) e presentalo insieme a un documento d’identità valido.

Le regole da ricordare

Validità: L’attestato vale esclusivamente per questa consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026.

Uso Personale: Puoi scaricarlo solo per te stesso; non è possibile richiederlo per conto di terzi (parenti o amici).

Nuova Tessera: Scaricare l’attestato non avvia automaticamente la richiesta di una nuova tessera cartacea. Se ritrovi la vecchia tessera dopo il voto, potrai riutilizzarla nelle prossime elezioni.

Consiglio utile: Se hai cambiato casa di recente e non ricordi dove devi votare, l’attestato riporterà con precisione il numero della tua sezione e l’indirizzo della scuola dove è allestito il tuo seggio.

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