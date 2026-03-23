Referendum Giustizia, cresce la partecipazione a Roma: II Municipio in testa. Tutti i dettagli

La febbre del referendum sale con il calare della sera e a Roma supera una soglia simbolica: quella della metà degli aventi diritto.

Alle 23 di domenica 22 marzo, l’affluenza nella Capitale registra numeri significativi, con picchi che sfiorano il 60% nei quartieri centrali e nel quadrante nord.

A trainare la partecipazione è il Municipio II, che si conferma in testa con il 59,41% degli elettori al voto.

Subito dietro il Municipio VIII, tra Garbatella e Ostiense, che raggiunge il 57,22%, seguito dal Municipio VII (Appio-Latino e Tuscolano), che nonostante l’elevato numero di residenti supera il 54,50%, dimostrando una forte capacità di mobilitazione.

Nel complesso, il dato restituisce una città attiva e coinvolta, anche se non mancano le differenze tra i vari territori.

Il Municipio VI delle Torri resta fanalino di coda con il 41,20%, ma segna il recupero più significativo nelle ore serali, guadagnando oltre sei punti percentuali rispetto alle rilevazioni del pomeriggio.

Nel resto della città, l’affluenza si distribuisce in modo abbastanza omogeneo: il centro storico supera il 54%, mentre municipi come Montesacro, Eur e Monteverde si attestano poco sopra la stessa soglia. Più contenuta, invece, la partecipazione nelle periferie, con Ostia ferma al 46,37% e alcune aree tra il 48% e il 50%, con il V Municipio che tocca il 49,32%.

Ora la parola torna agli elettori per l’ultima finestra utile: oggi, lunedì 23 marzo, i seggi resteranno aperti fino alle ore 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio, con i primi risultati attesi già nel tardo pomeriggio.

Senza quorum da raggiungere, sarà la maggioranza dei voti espressi a determinare il destino della riforma: una sfida che si gioca fino all’ultima scheda, in una Roma che, almeno nei numeri, ha già dato un segnale chiaro di partecipazione.

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