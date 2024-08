Region Lazio, Palazzo: “grande successo per spiagge inclusive, lavoriamo per estenderlo in futuro”

«Sono felice di constatare che il progetto ‘Accessibility on the Seaside’, il programma di inclusione per rendere il litorale un luogo più accessibile a tutti, a pochi giorni dalla partenza in 5 tratti della nostra costa, sta ottenendo grande apprezzamento da parte degli utenti.

Intendiamo estendere presto questo servizio ad altre spiagge del Lazio», lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Un primo importante passo, che vede la Regione Lazio all’avanguardia in Italia – spiega l’assessore – per rivoluzionare finalmente il concetto di vacanza e fare in modo che nessuno si senta escluso dal diritto di godere di una giornata di sole e relax sulle nostre spiagge.

Gli arenili, infatti, grazie al progetto, vengono ripensati per essere resi fruibili a tutti, con bagni e docce accessibili, pedane e sedie speciali, prevista anche l’assistenza alle persone con disabilità da parte di personale formato dalla Regione Lazio.

Si tratta di un piano, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui come Regione Lazio abbiamo aderito, che vede la partecipazione di cinque comuni del litorale: Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella e Ladispoli. Contiamo presto di poter dare seguito a questa azione – conclude l’assessore Palazzo – per rendere il Lazio sempre più vicino alle esigenze di turisti e residenti».

