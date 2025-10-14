Regione, 7 milioni per salvare l’Ater di Frosinone: via al piano di risanamento

La Regione Lazio mette in sicurezza i conti dell’Ater di Frosinone. Con un provvedimento approvato dalla Giunta regionale, sono state definite le direttive per la predisposizione del piano di risanamento economico e finanziario dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale.

Un passaggio decisivo per sbloccare il contributo da 7 milioni di euro previsto dalla Legge Regionale 15/2025, destinato al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti accumulati fino al 30 giugno 2025.

«Grazie al lavoro di concertazione avviato in questi mesi tra la Regione e l’Ater di Frosinone – spiega l’assessore alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli – abbiamo definito le linee guida per la redazione del piano di risanamento, necessario per l’erogazione del contributo regionale».

Tra le misure indicate spiccano la ricognizione del patrimonio aziendale, l’accelerazione delle procedure di vendita, la gestione delle morosità e dei crediti, oltre all’introduzione di un audit interno con funzioni di analisi dei rischi e dei processi amministrativi.

«La definizione di queste direttive – aggiunge Ciacciarelli – è un passaggio fondamentale per avviare un percorso di risanamento serio e strutturato. È un intervento fortemente voluto dalla Regione Lazio per riportare equilibrio e trasparenza nella gestione dell’Ater di Frosinone».

Secondo l’assessore, il piano di risanamento non sarà soltanto uno strumento contabile, ma anche «una garanzia per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e un modello di riferimento per una nuova impostazione gestionale, ispirata ai principi di economicità e buon andamento».

«Ringrazio il presidente Francesco Rocca e l’intera Giunta – conclude Ciacciarelli – per aver approvato un provvedimento che consentirà all’Ater di Frosinone di ripartire e di tornare a essere un punto di riferimento per l’edilizia pubblica del territorio».

