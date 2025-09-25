Regione Lazio: 16 milioni per rendere più sicuri e moderni gli edifici comunali

La Regione Lazio investe nei Comuni, grandi e piccoli, per rendere più sicure, efficienti e accessibili le strutture pubbliche.

È stata infatti approvata la graduatoria per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici, con esclusione dei Comuni capoluogo (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo), di Roma Capitale e dei Municipi romani.

Il risultato? 55 progetti finanziati per un totale di 16 milioni di euro, destinati a interventi che spaziano dalla manutenzione e ristrutturazione degli edifici comunali, al miglioramento energetico, dall’adeguamento sismico all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In dettaglio: 28 domande, per un totale di 10,7 milioni di euro, riguardano i Comuni con più di 5mila abitanti (Tipologia 1), mentre 27 progetti, per 5,3 milioni di euro, sono destinati ai Comuni più piccoli, con meno di 5mila abitanti (Tipologia 2).

«Si tratta di un provvedimento di grande importanza – hanno spiegato gli assessori Manuela Rinaldi e Giancarlo Righini – con cui la Regione Lazio sostiene concretamente le amministrazioni locali, spesso alle prese con difficoltà nel reperire risorse per interventi fondamentali. Investire negli edifici comunali significa rafforzare i servizi pubblici e garantire spazi più sicuri, moderni e accessibili a tutti».

