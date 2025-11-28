Regione Lazio, approvato bando a favore delle aziende zootecniche per acquisto riproduttori

Un aiuto concreto per gli allevatori del Lazio e un investimento mirato sulla qualità delle produzioni zootecniche. La Direzione regionale Agricoltura, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, ha approvato il nuovo bando pubblico dedicato all’acquisto di riproduttori di pregio genetico.

Per il 2025 la Regione mette sul tavolo 1,45 milioni di euro destinati alle aziende agricole zootecniche che puntano a migliorare la selezione delle razze allevate e a tutelare la biodiversità del territorio.

«Con questo intervento – spiega Righini – sosteniamo in modo concreto gli allevatori, incentivando qualità e competitività del comparto. Allo stesso tempo salvaguardiamo le razze tradizionali, un patrimonio unico del nostro territorio». Un’attenzione particolare è stata riservata al settore ovicaprino, pesantemente danneggiato negli ultimi anni dal virus Blue Tongue: «Vogliamo aiutarlo a ricostruire il proprio potenziale produttivo», aggiunge l’assessore.

Il programma prevede contributi fino al 60% della spesa per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici, mentre gli allevamenti ovicaprini colpiti dal virus BTV potranno ottenere fino all’80% del costo delle nuove fattrici.

La gestione operativa della misura è stata affidata a LAZIOcrea S.p.A., che metterà a disposizione un portale dedicato per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi.

«È un ulteriore passo verso un’agricoltura più innovativa, sostenibile e vicina ai bisogni delle imprese – conclude Righini –. La Regione continua a investire per rafforzare il settore zootecnico e valorizzare le eccellenze agroalimentari del Lazio, puntando sulla qualità e sulla biodiversità».

