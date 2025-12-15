Regione Lazio, dieci milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

La Regione Lazio compie un passo importante verso l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: è stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di misure volte a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro.

Il programma è sostenuto dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, con uno stanziamento complessivo di dieci milioni di euro.

Le risorse provengono dai versamenti effettuati dai datori di lavoro a fronte di esoneri parziali dagli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999 sul collocamento mirato.

L’obiettivo è sostenere sia le persone con disabilità in cerca di lavoro, sia le imprese che scelgono di investire nell’inclusione e nella responsabilità sociale.

«Si tratta di una misura attesa da oltre dieci anni – spiega l’assessore al Lavoro, Giuseppe Schiboni – che rappresenta un sostegno concreto per le persone più vulnerabili e per le imprese che intendono assumere, favorendo la diversità come valore aggiunto nel mercato del lavoro».

Tra le principali novità dell’avviso figurano incentivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, proroghe contrattuali, formazione, accomodamenti ragionevoli e progetti di miglioramento delle condizioni lavorative.

Le misure sono estese anche ai datori di lavoro non obbligati alla legge 68/99 e prevedono il rimborso totale delle indennità per tirocini extracurriculari.

Le aziende interessate, con sede legale o operativa nel Lazio, potranno presentare progetti singoli o integrati, finalizzati alla costruzione di percorsi di occupazione concreti per persone con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato regionale.

«Questo avviso conferma l’attenzione della Regione Lazio alle politiche del lavoro inclusive – conclude Schiboni – Mettiamo a disposizione risorse importanti per eliminare gli ostacoli che spesso rendono difficile l’ingresso e la permanenza delle persone con disabilità nelle imprese. La diversità non è un limite, ma un valore da valorizzare, per una crescita collettiva e competitiva».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.