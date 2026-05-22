Regione Lazio, maxi operazione sui mutui dei Comuni: 7,7 milioni di euro per cancellare i debiti

Una boccata d’ossigeno per le casse, spesso asfittiche, delle amministrazioni locali. La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha firmato un provvedimento destinato a ridisegnare i flussi finanziari dei Comuni del territorio.

Su input diretto dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, è stata infatti autorizzata l’intesa che dà il via libera formale alle procedure per l’estinzione anticipata dei prestiti contratti dai municipi con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Un’operazione che non si limita alla fredda contabilità, ma che punta a generare un impatto tangibile sulla vita quotidiana delle comunità locali.

L’intervento, i cui dettagli finanziari sono stati blindati all’interno della cornice della Legge di stabilità regionale 2026, mette sul piatto un tesoretto da 7,7 milioni di euro.

La strategia poggia su un meccanismo virtuoso: si tratta di finanziamenti storici erogati ai Comuni, i cui piani di ammortamento erano sì coperti da stanziamenti della Regione, ma che continuavano a pesare come macigni formali sui bilanci degli enti di prossimità.

Azzerando il debito residuo in un’unica soluzione per tutti i titoli con scadenza oltre il 31 dicembre 2026, la Pisana cancella di fatto l’esposizione debitoria. Il beneficio economico è duplice.

Da un lato, l’estinzione anticipata blocca il computo degli interessi passivi futuri, generando un risparmio strutturale per l’intera macchina pubblica regionale. Dall’altro, e qui risiede il cuore politico della misura, restituisce ai sindaci “capacità di manovra” finanziaria.

Più margini per i sindaci: dai vincoli ai cantieri

I Comuni, liberi dal vincolo di questi capitoli di debito, vedranno migliorare istantaneamente i propri indici di sostenibilità. Tradotto in termini pratici: si sbloccano risorse preziose che finora erano congelate a garanzia dei mutui.

Soldi che ora le amministrazioni cittadine potranno riversare direttamente sul territorio: manutenzione delle strade, potenziamento dei servizi sociali, cura del verde e cantieri per le opere pubbliche rimasti troppo a lungo nei cassetti per carenza di liquidità corrente.

La linea politica che emerge dal provvedimento rivendica una precisa scelta di campo e di metodo. «Con questa delibera diamo un segnale politico chiaro: la Regione Lazio vuole essere al fianco dei Comuni non solo con le parole, ma con atti concreti», spiegano in una nota congiunta l’assessore Righini e il presidente della commissione Bilancio in Consiglio regionale, Marco Bertucci. «Ridurre il debito significa dare più ossigeno alle amministrazioni locali e creare le condizioni per una nuova stagione di investimenti e sviluppo. In questi anni abbiamo lavorato con serietà per rimettere ordine nei conti regionali e oggi possiamo destinare risorse importanti a un’operazione che rafforza l’intero sistema degli enti locali del Lazio. È una scelta di responsabilità istituzionale e di visione politica, che guarda alla crescita dei territori e al futuro delle comunità».

La strategia a lungo termine

L’operazione varata dalla Giunta Rocca si inserisce in un quadro programmatico ben più ampio.

L’obiettivo dichiarato della Pisana resta il progressivo alleggerimento del debito consolidato del Lazio, un fardello storico che per anni ha limitato le politiche di sviluppo.

Nel nuovo scenario economico disegnato per il post-2026, la Regione scommette sul rilancio delle autonomie, partendo dal presupposto che la salute finanziaria dell’ente centrale non possa prescindere dalla stabilità e dalla vitalità economica dei suoi Comuni.

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