Regione Lazio, “Muoviamoci insieme”

Nella sala Tevere della Regione Lazio, introdotta e presentata dalla conduttrice della Domenica Sportiva Simona Rolandi, si è tenuta una partecipata conferenza stampa, ideale taglio del nastro di 1ª edizione di Let’ s move Together, evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio, neonata struttura di coordinamento che raggruppa 13 enti di promozione sportiva regionale.

Hanno partecipato Elena Palazzo, assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio; Massimo Zibellini presidente dall’Associazione EPS Lazio; Andrea Ruggeri e Paolo Anedda, vice presidenti del Coni Lazio che hanno portato il saluto del presidente Alessandro Cochi; Roberto Cipolletti vice presidente del Associazione EPS Lazio; Chiara Frontini Sindaco di Viterbo, accompagnata dall’Assessore allo Sport Emanuele Aronne; Stefania Tessari delegata del Comitato Paralimpico Italiano.

Video messaggi di saluto sono arrivati da Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, e da Juri Morico, presidente nazionale Opes e rappresentante degli enti di promozione sportiva nella giunta nazionale Coni. Presenti i presidenti regionali e delegati di tutti e tredici gli enti aderenti all’Associazione EPS Lazio.

Per la prima volta gli EPS della regione lavoreranno in sinergia su un ambizioso progetto con il patrocinio della Regione Lazio e del Coni Lazio per portare lo sport nelle piazze e nei palazzetti delle cinque province del Lazio coinvolgendo ASD, dirigenti, atleti e tutti i cittadini .

“Muoviamoci insieme” vuole essere un’importante iniziativa di fitness del 2026 nella regione Lazio volta a promuovere lo sport all’aperto, la comunità e l’inclusione sociale nelle piazze pubbliche. Fa parte, infatti, di un più ampio impegno volto a promuovere l’attività fisica, tra cui la campagna globale Let’s Move 2026 di Technogym.

Dal 27 marzo al 26 aprile, Latina, Viterbo, Rieti, Roma e Frosinone diventeranno per due o tre giorni delle vere e proprie palestre a cielo aperto dove gli Enti di promozione sportiva garantiranno a tutti i cittadini l’opportunità di praticare le diverse discipline sportive all’ interno di Villaggi dedicati allo sport e al benessere fisico, sotto l’attenta guida dei tecnici delle ASD affiliate che saranno a disposizione per insegnare le diverse discipline proposte a tutti coloro che vorranno essere coinvolti, garantendo la possibilità di provare anche ai neofiti. Particolare attenzione per i più fragili, il cui accesso allo sport è maggiormente complesso: anziani, portatori di disabilità, soggetti economicamente più deboli, scenderanno in campo alla stregua di tutti gli altri.

L’obiettivo di Let’ s move Together, oltre a promuovere il lavoro degli Enti di Promozione che da sempre operano nei quartieri, nelle periferie, nei piccoli e grandi comuni, nelle aree interne garantendo a tutti l’accessibilità alla pratica sportiva, è quello di costruire e diffondere un nuovo modello che rafforzi e diffonda lo sport evidenziandone i valori educativi e culturali in tutte e cinque le province.

Test posturale gratuito – In tutte le tappe di Let’ s move Together A.S.C. (Attività Sportive Confederate) organizzerà test posturali gratuiti per tutti i partecipanti all’evento offrendo consulenza ed indicazioni per 1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico.

IL PROGRAMMA

Let’ s move Together prenderà il via a Latina il 27/28 e 29 marzo nella centralissima Piazza del Popolo. Il Villaggio si trasferirà poi a Viterbo il 11 e 12 aprile presso il Centro Sportivo Santa Barbara ein contemporanea a Rieti l’11/12 aprile, all’interno della Piscina Campolognano e Pala Malfatti, si arriverà a Roma il 17/18 e 19 aprile all’interno dello Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, nell’area adiacente e nel Club Villaggio Olimpico. Gran finale a Frosinone all’interno della Villa Comunale il 25 e 26 aprile.

I SEMINARI

Il CONI Lazio, all’interno del Protocollo ”CONI e Regione per lo Sport fortemente voluto dal Presidente della Regione Lazio Rocca e dall’Assessore Palazzo, nell’ambito della sua opera di formazione, organizza cinque seminari nelle province del Lazio, in concomitanza con gli eventi sportivi promossi dagli Enti di Promozione Sportiva. I seminari saranno un momento per riunire il mondo dello sport regionale. Ad ogni appuntamento interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, delegati e fiduciari CONI Lazio, dirigenti sportivi di FSN, DSA, EPS, ASD e SSD dei territori, professionisti degli ordini regionali.

Gli incontri si svolgeranno:

• Venerdì 27 marzo a Latina – Sala De Pascale – ore 11.00;

• Mercoledì 8 aprile a Viterbo – Parrocchia S. Maria della Grotticella – ore 15.30;

• Sabato 11 aprile a Rieti – Pala Malfatti – ore 11.00;

• Venerdì 17 aprile a Roma – Sala Conferenze (es Sala Rossa) del Polo Natatorio del Foro Italico – ore 16.00;

• Venerdì 24 aprile a Frosinone – Salone Villa Comunale – ore 16.00

LE DISCIPLINE PROPOSTE

LATINA-Atletica Leggera, Catch’n serve ball, Danza, Corsa su strada 21 km/ 10 km, Passeggiata 3 km, Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, Arti Marziali, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

VITERBO– Basket, Volley, Arti Marziali, Danza, Ginnastica Artistica e Ritmica, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

ROMA– Basket, Arti Marziali, Volley misto, Catch’n serve ball, Calcio a cinque e calcio a otto giovanile, Danza, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

RIETI– Arti Marziali, Basket, Volley, Nuoto, Calcio a cinque e Basket per i diversamente abili mentali, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative.

FROSINONE – Basket, Arti Marziali, MINI volley, Mini Basket, Fitness Musicale, Calcio a cinque, Giochi tradizionali e attività ludo ricreative, Ginnastica, Ginnastica Ritmica, Trail, Nordic Walking, Triathlon, Cheerleader, Ciclismo, Giochi del Sorriso, Orientamento, Sport Paralimpico.

In ogni città si svolgerà un evento di rifiuto ambientale. Saranno riciclati dei tappi di bottiglia di plastica che saranno trasformati in oggetti utili per la casa.

Nei cinque Villaggi il Coni Lazio sarà presente con uno stand per promuovere e far conoscere le proprie attività ed organizzerà in ogni sede un convegno che avrà come tema l’impiantistica sportiva.

