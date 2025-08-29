Regione Lazio, ok ai prelievi dal Pertuso: scongiurato il razionamento per 600mila persone

Una scelta tra due strade difficili: aumentare i prelievi dalle sorgenti del Pertuso o razionare l’acqua a circa 600mila cittadini.

È davanti a questo bivio che la Regione Lazio ha deciso di dare l’ok alla richiesta di Acea Ato 2, autorizzando un incremento di 150 litri al secondo dai preziosi bacini dei Monti Simbruini, oltre ai 360 già concessi nel 2010.

L’acqua servirà ad alimentare gli acquedotti del Simbrivio e della Doganella, fondamentali anche per i Castelli Romani.

La richiesta era arrivata il 13 giugno, motivata da un “grave deficit pluviometrico” degli ultimi due anni e dal timore di un’impennata dei consumi estivi.

In caso di diniego, Acea aveva già messo sul tavolo l’alternativa: ottimizzazione delle pressioni notturne e turnazioni con sospensioni orarie del servizio. In una parola, razionamento.

Con una determinazione del 13 agosto, resa nota solo due settimane dopo, la Regione ha accolto l’istanza ma con paletti rigidi: prelievi limitati “alla misura strettamente necessaria” e obbligo di monitoraggio serrato.

Acea dovrà infatti comunicare ogni due settimane le medie giornaliere dei prelievi e, ogni tre settimane, fornire i dati sul deflusso del fiume Aniene in corrispondenza della sorgente.

Ma la decisione non è passata sotto silenzio. Legambiente Tivoli e Italia Nostra Aniene avevano già espresso la loro contrarietà, chiedendo alla Regione di non rinnovare la concessione.

“In assenza di dati pubblici sulle reali capacità delle sorgenti – scrive Legambiente – si continua intanto con i cantieri del Nuovo Acquedotto Marcio, pensato per prelevare fino a 3.200 litri al secondo in più dalle sorgenti di Agosta, Arsoli e Marano”.

Una scelta che, ancora una volta, mette sul piatto il delicato equilibrio tra fabbisogni idrici di milioni di cittadini e tutela di un patrimonio naturale unico.

