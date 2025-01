Regione Lazio, parere positivo su raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia

Via libera dalla Regione Lazio all’intesa Stato-Regione sulla localizzazione della nuova stazione di Guidonia Collefiorito all’interno dell’opera relativa al raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia della linea ferroviaria Roma-Pescara.

Lo prevede una delibera di giunta approvata oggi su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera. Con il parere positivo, che verrà ora trasmesso dalla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità alla società RFI S.p.A., si conclude la Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto definitivo.

“Il raddoppio della Lunghezza-Guidonia è un’opera strategica che potenzierà l’offerta di mobilità su ferro della nostra Regione, mettendo a disposizione dei cittadini una nuova stazione a Guidonia Collefiorito.

Come Regione Lazio confermiamo l’impegno verso tutti quei progetti che mirano al rinnovamento delle infrastrutture in un’ottica di efficientamento dei servizi del trasporto pubblico locale”, dichiara l’assessore Ghera.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.