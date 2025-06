Regione Lazio, presentato ad Amatrice il piano operativo per lo sviluppo di cammini e ciclovie nell’area del cratere

Nel cuore verde del Lazio, tra le montagne ferite dal sisma del 2016, prende forma un progetto che unisce memoria, natura e futuro.

Ad Amatrice, al termine della quinta tappa di “In cammino nelle aree protette del Lazio”, è stato presentato il Piano operativo per lo sviluppo della rete ciclopedonale del Cratere sismico laziale: una strategia concreta per trasformare i cammini storici e i sentieri naturalistici in infrastrutture di rinascita.

A illustrarne i dettagli è stata l’assessora regionale Manuela Rinaldi, in un contesto carico di simboli e speranze. Il piano, promosso da Regione Lazio e coordinato dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione, punta a riqualificare oltre 600 chilometri di percorsi che attraversano 15 Comuni del cratere, da Amatrice ad Accumoli, fino a Borbona e Leonessa.

Un investimento di 5,6 milioni di euro, rafforzato da ulteriori fondi per rilievi, sicurezza e segnaletica, per restituire dignità e attrattività a itinerari come il Cammino di San Francesco, quello di San Benedetto, il Sentiero Italia CAI, il Cammino Naturale dei Parchi, e tanti altri percorsi a cavallo tra storia, spiritualità e paesaggio.

“È un piano che nasce con un’anima, oltre che con una visione”, ha spiegato Rinaldi. “Il turismo lento, consapevole, può essere la chiave per il rilancio di queste terre. Servono infrastrutture moderne, accessibili e sicure. E soprattutto, serve fare rete tra istituzioni, cittadini e imprese”.

Il progetto prevede la realizzazione di un Masterplan condiviso, una mappa digitale interattiva fruibile da app e GPS, e un sistema di monitoraggio per valorizzare anche l’accoglienza, le produzioni locali e le strutture ricettive.

Il coinvolgimento diretto degli stakeholder locali sarà il motore di un turismo identitario, capace di creare occupazione e presidio del territorio.

Nella visione della Regione, i cammini non sono solo percorsi turistici, ma colonne portanti di un nuovo modello di sviluppo. Un modello che mette al centro la sostenibilità, la cultura dei borghi, la biodiversità e la partecipazione dal basso.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del Biodistretto “Alto Lazio – Terra Viva”, dove sentieri, produzioni tipiche e accoglienza slow diventano il volto di una nuova economia.

