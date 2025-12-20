Regione Lazio. Sostegno agli affitti, 13 milioni per famiglie in difficoltà

Un nuovo intervento per sostenere il diritto alla casa e aiutare le famiglie più in difficoltà ad affrontare il peso dell’affitto.

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato le linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione, accompagnando la misura con uno stanziamento complessivo di oltre 13 milioni di euro.

Nel dettaglio, circa 11 milioni saranno distribuiti sul territorio: 5 milioni destinati a Roma Capitale e 6 milioni ai restanti Comuni della Regione.

A queste risorse si aggiunge un ulteriore via libera per Roma Capitale all’utilizzo di 2 milioni e 443 mila euro di fondi residui, che andranno a rafforzare il nuovo bando per il sostegno alla locazione.

«Anche per il 2026 la Regione Lazio conferma una forte attenzione e un’azione concreta per garantire il diritto all’abitazione alle famiglie con difficoltà economiche», sottolinea l’assessore regionale alle Politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli. «Parliamo di uno stanziamento complessivo superiore ai 13 milioni e 400 mila euro, che consentirà ai Comuni di attivare strumenti efficaci di supporto alla locazione».

Per quanto riguarda Roma Capitale, una parte delle risorse – 2 milioni di euro – sarà utilizzata per integrare il contributo già previsto dall’avviso pubblico “contributo affitto ai genitori e alle famiglie numerose”. I restanti 2 milioni e 443 mila euro, già liquidati, serviranno invece a rafforzare il nuovo bando di sostegno, ampliando la platea dei beneficiari.

Un intervento che punta a dare ossigeno non solo alle famiglie, ma anche agli enti locali. «I Comuni del Lazio potranno contare su uno strumento rinnovato per tutelare il diritto all’abitazione dei propri cittadini», evidenzia ancora Ciacciarelli. «Si tratta di un’azione strategica che il governo regionale ha voluto rafforzare nell’ambito delle politiche abitative».

Un provvedimento che si inserisce in un contesto segnato dall’aumento dei canoni di locazione e dalle crescenti difficoltà economiche, e che conferma l’intenzione della Regione di intervenire in modo strutturale su una delle emergenze sociali più sentite.

«Ringrazio il presidente Francesco Rocca e tutta la Giunta per aver condiviso e sostenuto questo importante passo», conclude l’assessore.

