Regione: raggiunti in pochi mesi con fibra ottica 2650 alloggi Ater

In pochi mesi la fibra ottica ha già raggiunto oltre 2650 alloggi popolari in diversi quartieri di Roma: da Garbatella al Tiburtino, da Montesacro al Laurentino, fino a Pietralata, migliaia di famiglie possono ora disporre di un accesso veloce alla rete internet grazie al progetto sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ater Roma, per portare la banda larga anche nei complessi di edilizia residenziale pubblica.

Il piano di interventi è stato avviato lo scorso gennaio e prevede l’installazione della rete veloce in 15.000 alloggi popolari entro il 2022, con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza dei diritti anche nelle periferie della città, portando modernità e innovazione tecnologica. Proprio nei giorni del lockdown e della didattica a distanza ci si rende conto di come anche l’accesso alle tecnologie digitali sia fonte di inaccettabili diseguaglianze. Pertanto non solo interventi di riqualificazione urbana e risanamento ambientale, ma anche disponibilità di nuovi spazi e realizzazione di servizi per migliorare la qualità della vita e restituire fiducia alle persone.