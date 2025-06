Regolamento locazioni turistiche, approvata memoria

La Giunta Capitolina ha approvato una memoria che contiene le linee di indirizzo per l’elaborazione di un nuovo Regolamento sulle locazioni di immobili a uso residenziale per fini turistici.

Il futuro regolamento, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina una volta definito, introdurrà specifiche condizioni e limitazioni per gli alloggi ad uso ricettivo, promuovendo usi effettivamente abitativi e una visione integrata dello sviluppo urbano.

Per la stesura della proposta di regolamento viene istituito un tavolo di coordinamento inter-assessorile composto dagli assessorati all’Urbanistica e alla città dei 15 minuti, ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda e quello al Patrimonio e alle politiche abitative, con la partecipazione dei Presidenti delle rispettive Commissioni consiliari competenti per materia.

