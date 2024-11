Restaurata la fontana di Piazza della Rotonda

Conclusi i lavori di restauro della fontana di Piazza della Rotonda, a cura della Sovrintendenza Capitolina, previsti dal piano Caput Mundi sul patrimonio storico-artistico della Capitale.

Inaugurazione svoltasi nella mattinata di ieri 27 novembre, con il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce, che hanno restituito alla città anche le due fontane laterali di Piazza Navona.

I lavori di restauro hanno richiesto un intervento dedicato alla rimozione del calcare e alla cura dei diversi materiali che compongono le differenti parti.

Marmi antichi, dal marmo di Carrara a quello di travertino fino a un marmo prezioso, bigio, di provenienza africana, e inoltre hanno imposto la necessità di studiare un piano per concentrare un’attenzione particolare rispetto a ogni caratteristica di degrado di ogni fontana.

“La fontana di Piazza della Rotonda è una meraviglia di Giacomo Della Porta. Fu avviata proprio durante il Giubileo del 1575; – ha commentato il Sindaco dopo avere aperto al pubblico il monumento di fronte al Pantheon e averne attivato l’acqua – siamo molto contenti perché cominciamo a togliere le transenne e a restituire questi monumenti alla loro bellezza, alla città e al mondo“.

Roma Capitale ha avviato la riqualificazone di 26 fontane, quasi tutte con opere di restauro e alcune con manutenzioni straordinarie, per un importo di più di 11 milioni di euro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.