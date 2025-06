Restaurate lampade storiche in via del Babuino

Sono state presentate ieri, nel corso di un evento organizzato dalle associazioni di via del Babuino, le rinnovate lampade storiche riportate a nuova vita da Areti, la società del Gruppo ACEA che gestisce la rete di illuminazione pubblica della Capitale. Il restauro, voluto dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, è consistito nella ricostruzione di alcune mensole in ghisa, nella sverniciatura e riverniciatura dei 35 lampioni che, originariamente, venivano utilizzati con le lampade a gas e che oggi, dopo il passaggio ad altre tecnologie di illuminazione, sono stati convertiti al led della potenza di 50 watt l’uno.

Questi lampioni su mensole, ha spiegato Acea, sono stati progettati alla fine dell’Ottocento appositamente per via del Babuino: si tratta infatti di un unicum per Roma, non esistono altre lampade simili in altre zone della città.

