Rete per deflusso acque meteoriche al parcheggio inferiore Mercato Insieme, forse problema risolto

Come abbiamo detto nel titolo, il problema che vedeva allagato il parcheggio ad ogni anche piccola precipitazione atmosferica sembra risolto. Noi come AbitareA ci prendiamo parte del merito vista l’ostinazione con cui trattiamo ormai da anni i problemi del Mercato Insieme di viale della Primavera. Il nostro non è un vezzo giornalistico, non fosse altro che per la decina di articoli sul nostro giornale, le decine di video anche su Youtube e le centinaia di foto con cui abbiamo e tuttora certifichiamo lo stato di degrado di uno dei più grandi Mercati della città di Roma.

Un mercato consegnato all’AGS con una montagna di problemi tutti peraltro CERTIFICATI dallo stesso Comune di Roma a cui però NESSUNO si è adoperato per eliminarli. Speriamo che dopo la sistemazione, che sembrerebbe con esito positivo della rete fognaria per le acque meteoriche su cui finalmente c’è stato l’impegno della Giunta guidata dal presidente Mauro Caliste e che ha visto in prima linea l’assessore Maura Lostia e il Presidente della Commissione LLPP.

Una sinergia che speriamo prosegua per ripulire l’area, oggi una vera e propria discarica, con la cura dell verde e la dotazione di quell’illuminazione pubblica su cui già c’è stato il pronunciamento del Consiglio con la votazione all’unanimità di una risoluzione che impegna il Presidente del V, il Sindaco e ACEA Illuminazione Pubblica per la soluzione del problema.

Lunedì 21 novembre è prevista un’audizione in Consiglio dell’Assessore con Delega al Commercio Marco Ricci e speriamo che ci siano novità e impegni precisi.