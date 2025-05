Riaperto incrocio tra via Colombo e via del Canale della Lingua

Riaperto l’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito dei lavori in corso per la messa in sicurezza della Colombo in uno dei cosiddetti “black point” su cui sta intervenendo Roma Capitale con Roma Servizi per la Mobilità.

VIABILITÀ: COSA CAMBIA

È previsto che i veicoli che provengono da Ostia, e percorrono la corsia laterale della Colombo, non possono effettuare la svolta a sinistra su via del Canale della Lingua direzione Ostia Antica.

Come alternativa, devono quindi proseguire dritto per poi effettuare l’inversione di marcia all’altezza dello svincolo di Casal Palocco, riprendendo la Colombo verso Ostia e poi svoltando a destra su via del Canale della Lingua.

Istituito inoltre il senso unico di marcia su via del Canale della Lingua, nel tratto dalla Colombo verso l’Infernetto (fino all’intersezione con via Gargiulo).

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.