Riaperto l’impianto sportivo di via Como

Dopo anni di attesa da pochi giorni ha riaperto l’impianto sportivo Lea Pericoli a via Como nel quartiere Nomentano. A disposizione della cittadinanza la piscina per la balneazione, il nuoto libero e l’acqua fitness e i campi da tennis per il gioco libero.

Sabato prossimo, 7 giugno alle 11.00, si terrà una festa per l’avvio delle due attività estive.

L’inaugurazione ufficiale si terrà, invece, a settembre con il completamento dei campi da padel.

