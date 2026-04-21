Riapre il Centro Culturale Gabriella Ferri

Martedì, 21 aprile 2026, a partire dalle ore 17.30, presso il centro culturale Gabriella Ferri (ingressi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7, a pochi passi da largo Beltramelli), saranno presentate le attività che verranno svolte, fino a dicembre prossimo, dall’Associazione “Imprenditori di Sogni”, che si è aggiudicata il bando emanato dal Municipio Roma IV.

Saranno presenti, per il Municipio Roma IV, il Presidente, Massimiliano Umberti, l’Assessore alla Cultura, Maurizio Rossi e altri rappresentanti.

Saranno presenti anche rappresentanti del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, con il Presidente Pericle Eolo Bellofatto.

Il progetto è stato finanziato completamente dal Municipio Roma IV.

Durante il vernissage verranno comunicate le novità della nuova programmazione, che riguarderanno: corsi di vario genere, spettacoli, momenti di incontro, gioco delle carte; il tutto a titolo gratuito. Nel frattempo, il centro culturale ha ospitato la presentazione di vari libri d’autore ed una bellissima mostra di maschere “Svelate”, appena conclusasi.

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