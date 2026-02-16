Riapre “Villa Tiburtina”: nuovo polo sanitario di prossimità per il Municipio IV

È stata inaugurata questa mattina la rinnovata Casa della Comunità “Villa Tiburtina”, in via di Casal dei Pazzi 16, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore dell’ASL Roma 2, Francesco Amato, che hanno tagliato il nastro della struttura.

Rimasta chiusa dal 2012, la Casa della Comunità rinasce oggi come moderno polo sanitario pubblico di prossimità, al servizio dei residenti del Municipio IV, in particolare dei quartieri Casal dei Pazzi, Rebibbia e Ponte Mammolo.

Servizi e novità

La struttura è stata completamente ristrutturata con un finanziamento di 2.035.150,43 euro, di cui 1.636.200,43 euro dai fondi PNRR, e offre un’ampia gamma di servizi:

Centro Unico Prenotazioni (CUP)

Accoglienza e orientamento (PUA)

Ambulatorio infermieristico

Punto prelievi

Ambulatori specialistici

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Ambulatori di Cure Primarie (MMG e PLS)

Programmi di prevenzione e screening

Servizio di volontariato sociale

Odontoiatria pediatrica, attivata per la prima volta

Con questa inaugurazione, l’offerta sanitaria territoriale del Municipio IV si amplia ulteriormente, andando ad affiancare la Casa della Comunità e Ospedale di Comunità “Frantoio” e la Casa della Comunità “Tiburtino III” in via Mozart.

Inaugurazione anche a Lunghezza

Sempre oggi, in videocollegamento, il presidente Rocca ha inaugurato la Casa della Comunità “Lunghezza”, in via Agudio 5.

