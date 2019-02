Riccardo Rossi  in That’s Life

That’s Life di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio, regia di Cristiano D’Alisera. Che cos’è la vita? Una risposta non c’è, perché è diversa per ogni individuo. Ma per ogni fase della vita ognuno di noi ha qualcosa in comune. Da adolescenti seguivamo le mode e vestivamo tutti allo stesso modo, superati i 50 facciamo tutti più o meno quattro conti con esami clinici e check-up fisici vari, a 40 “è l’età migliore”, a 20 “magari averceli ancora” e così via. E a 90? “arrivarci…”

Riccardo Rossi nella sua ossessiva e maniacale “schedatura” del genere umano dopo averci raccontato con “L’amore è un gambero” pregi e difetti dell’amore (e degli uomini) torna a raccontarci, con “That’s Life” i pregi e difetti della vita (e degli uomini).

Attraverso aneddoti personali e l’osservazione di amici, parenti e chiunque gli capiti a tiro, Riccardo Rossi racconta cos’è la vita con tutte le sue

storpiature, le goffaggini, gli impacci per farci ridere…di noi.

Anche se pensiamo che capiti sempre e solo agli altri.

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino