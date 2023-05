Riciclare per socializzare

Quante volte camminando per casa vi è capitato di trovare un oggetto che all’apparenza vi sembrava inutile e quindi finiva dritto dritto nel cestino? A me molte!

È proprio per andare oltre questa mentalità che nasce la mostra che si è tenuta al Liceo Scientifico Croce Aleramo il 23 Maggio 2023.

Quello che la professoressa Pamela De Donno ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi con questi lavori è stato proprio quello di non pensare all’oggetto in sé, ma piuttosto a cosa quell’oggetto potesse diventare.

La mostra concilia i due programmi relativi alla materia alternativa: l’ambiente e la sua tutela da una parte, e la socialità in ogni sua forma dall’altra.

Tutto questo naturalmente è stato fatto in gruppi numericamente diversi e provenienti da classi miste così che i ragazzi potessero conoscersi e riconoscersi nelle altre persone curando così anche l’aspetto delle relazioni sociali.

Ogni gruppo ha scelto un’immagine che ha poi disegnato su carta, creando la bozza: i ragazzi che hanno portato avanti il programma sull’ambiente hanno scelto un ambiente naturale, mentre i ragazzi che si sono occupati di socializzazione si sono dedicati ai vari aspetti dei rapporti sociali.

Successivamente sono stati scelti i materiali ritenuti più idonei alla realizzazione delle varie parti del proprio quadro che al termine ha preso vita, come in un magnifico puzzle, meravigliando, in primis, i ragazzi stessi.

Il Liceo Croce Aleramo si augura che questa mostra possa suscitare nelle persone, che avranno piacere di visitarla, le tante sensazioni che hanno accompagnato i ragazzi nella loro progettazione e creazione e che possa essere di ispirazione a chi le mani non le usa più da parecchio tempo.

Le opere rimarranno esposte nella sede centrale di viale B. Bardanzellu 7 (al primo piano) fino a luglio 2023.

Caterina Mazza, IIS Croce Aleramo