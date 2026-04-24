Ricordando il “trenino” Roma-Fiuggi

A distanza di tempo, resta viva la curiosità dei lettori. In molti ci hanno scritto chiedendo di poter rileggere un articolo pubblicato il 4 luglio 2021: “Il trenino Roma-Fiuggi – Quel treno della nostalgia, non a carbone… ma a trazione elettrica”, firmato da Attilio Migliorato.

Una richiesta che racconta quanto quella storia, fatta di memoria e identità, continui a suscitare interesse. Per questo motivo, accogliamo volentieri l’invito e riproponiamo il contributo, certi di offrire ancora uno spunto di lettura capace di riportare indietro nel tempo, lungo i binari di una Roma che non c’è più ma che continua a vivere nei ricordi.

Qui di seguito il link:

https://abitarearoma.it/il-trenino-roma-fiuggi/

Buona lettura e/o rilettura

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