Rientro a scuola sotto l’afa: nel Lazio solo l’1,6% dei plessi ha il condizionatore. I sindacati chiedono il blitz alla Regione

Il ritorno sui banchi di scuola nel Lazio si scontra con una certezza bollente: l’inadeguatezza delle infrastrutture scolastiche di fronte alle persistenti ondate di calore di settembre.

Con l’avvio degli asili nido e la ripresa delle attività per docenti ed esami di riparazione, il vero nemico nelle aule non sono i programmi didattici, ma l’afa torrida.

A tracciare un quadro critico sono i dati diffusi da Cisl Lazio e Cisl Scuola Lazio: appena l’1,6% degli istituti scolastici regionali è provvisto di impianti di condizionamento dell’aria.

Aule come fornaci: l’arte d’arrangiarsi tra nidi e superiori

Mentre gli asili nido comunali godono per lo più di spazi refrigerati — pur precludendo ai bambini le attività ricreative all’aperto a causa delle temperature superiori ai 30 gradi —, negli istituti secondari la situazione appare complessa:

Soluzioni di fortuna: Molti plessi combattono la calura affidandosi a ventilatori portatili, bottiglie d’acqua ghiacciata e tapparelle perennemente abbassate.

L’aiuto delle famiglie: In diversi casi le stesse famiglie dei discenti si sono organizzate con collette ed autotassazioni per acquistare condizionatori da installare nelle aule.

I precedenti sanitari: La preoccupazione principale riguarda la tenuta fisica di studenti e personale, memori degli episodi di malore registrati a fine giugno, come avvenuto al nido Quasimodo in zona Colli Albani.

Riaperture anticipate a Roma: la mappa dei licei

Nonostante la Regione Lazio abbia fissato l’avvio ufficiale delle lezioni per il 15 settembre, numerosi istituti storici della Capitale hanno deliberato l’anticipo del calendario scolastico:

10 Settembre: Riaprono i licei Orazio, Vivona, Cavour e Righi.

11 Settembre: Rientro in aula per l’istituto comprensivo Mozart.

14 Settembre: Suona la campanella per i licei Avogadro, Machiavelli, Russell e Giulio Cesare, oltre agli IC Via Fabiola e Regina Elena.

La pressione sulla Regione Lazio

Di fronte all’allungamento stagionale delle temperature estive ed alle richieste di un ripensamento del calendario scolastico, Cisl e Cisl Scuola hanno protocollato una richiesta formale di incontro urgente indirizzata al presidente della Regione Francesco Rocca ed all’assessore alla Scuola Alessandro Calvi.

L’obiettivo prioritario del tavolo sindacale è programmare un piano straordinario di investimenti per la climatizzazione e la riqualificazione termica degli edifici scolastici regionali.

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