Rieti, inaugurato il nuovo Hub Intermodale: bus e treni finalmente in un unico polo

Una giornata simbolica per la mobilità del Reatino. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme all’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera e al presidente di Cotral Manolo Cipolla, ha inaugurato il nuovo Hub Intermodale di Rieti: un’infrastruttura destinata a cambiare il volto degli spostamenti quotidiani nel capoluogo sabino.

Un’opera attesa e strategica che mette finalmente a sistema bus urbani, extraurbani e ferrovia, rafforzando i collegamenti tra Rieti, Roma e i principali centri del territorio.

Un cantiere lampo da 1,3 milioni

Avviati a gennaio 2025 e conclusi in meno di un anno, i lavori – per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro – hanno trasformato un’area di 5.500 metri quadrati in un moderno polo di interscambio.

Per la prima volta, i capolinea di Cotral e ASM vengono riuniti in un’unica area integrata con lo scalo ferroviario, superando la frammentazione del passato e rendendo più agevole il passaggio tra gomma e rotaia.

Cosa offre il nuovo hub

Il nuovo nodo della mobilità reatina dispone di:

12 banchine dedicate ai bus regionali e urbani;

un edificio polifunzionale di circa 100 metri quadrati con sala d’attesa e due infopoint separati per Cotral e ASM;

sistemi avanzati di controllo accessi per autobus e utenti;

videosorveglianza di ultima generazione;

illuminazione potenziata e soluzioni energetiche basate su fonti rinnovabili;

il nuovo “Edificio Lanterna”, elemento architettonico distintivo pensato come riferimento visivo e presidio costante di sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità, con materiali ecocompatibili e tecnologie per la riduzione dei consumi energetici.

Effetti positivi sul centro

Lo spostamento del capolinea da piazza Cavour consentirà una significativa riqualificazione dell’area centrale, con il trasferimento dei box commerciali in Piazza Angelucci. Un cambiamento che promette di migliorare la fluidità del traffico e restituire ordine e vivibilità al cuore della città.

Un nodo strategico per migliaia di pendolari

Già operativo tutto l’anno, l’hub registra numeri importanti:

220 corse giornaliere dal lunedì al venerdì;

110 il sabato;

50 nei giorni festivi;

244 transiti giornalieri aggiuntivi nell’area del capolinea.

Tra i collegamenti diretti figurano destinazioni strategiche come Roma Tiburtina, Ponte Mammolo, Montelibretti FS, Passo Corese, Leonessa, Amatrice, Borgorose e Avezzano.

