Rifatto il manto stradale di via Vincenzo Cesati

Sarà forse per le recenti indagini della GdF che hanno portato ad iscrivere sul registro degli indagati, numerosi tecnici del Dipartimento LL.PP. del Comune di Roma e i titolari di diverse Imprese edili, ma il messaggio su whatsapp con tanto di foto ed osservazioni denota come ormai i cittadini siano più attenti e segnalano quando pensano di vedere qualcosa che non va. Emanuele è uno di questi e questa è la sua segnalazione

“Salve sono Emanuele e sono un amico di … (volontario di Retake Centocelle) e come residente del Quinto municipio vorrei denunciare i lavori fatti a via Cesati.

Con lo spessore di bitume sulla sede stradale i marciapiedi sono praticamente a livello della strada e senza neanche una discesa per carrozzine e considerando che c’è una scuola trovo una cosa molto grave nel 2024.

Inoltre vorrei segnalare che in via Michele Tenore i secchioni sono in mezzo alla strada, ovviamente sono state fatte segnalazioni alla polizia locale ed Ama Spa ma si evince dalle foto che allego non è intervenuto nessuno ad eliminare il pericolo”.

La redazione ringrazia Emanuele per la segnalazione che non commentiamo perché sono sufficienti le foto che alleghiamo.

