Rifiuti, Ama: al Collatino vuotati cassonetti di fronte a scuola dopo multe e rimozioni auto in sosta selvaggia

Proseguono le operazioni di raccolta dei rifiuti in tutta la città. A via Penazzato, nel quartiere Collatino, l’azienda questa mattina ha potuto svuotare i cassonetti dopo che è intervenuta sul posto anche la Polizia Locale multando e facendo rimuovere le auto in sosta che avevano a più riprese impedito le operazioni di prelievo e carico sui mezzi AMA (vedi foto).

Ripulita completamente anche la strada alla base delle postazioni di conferimento, inclusa quella di fronte all’istituto comprensivo “Valente” segnalata oggi da alcuni media.

L’azienda fa appello alla massima collaborazione da parte di tutti i cittadini affinché si evitino comportamenti come la sosta selvaggia di fronte ai contenitori per i rifiuti che ostacolano le attività di igiene urbana e di pubblico servizio, creando un aggravio ingiustificato, soprattutto in questo periodo caratterizzato dai minori sbocchi di filiera e dal contestuale incremento, stagionale e per la fine del lockdown pandemico, della produzione dei rifiuti.