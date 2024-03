Rifiuti, Domenica 10 Marzo 2024 raccolta straordinaria nei Municipi dispari

“AMA il tuo Quartiere” è l’iniziativa che da più di vent’anni è organizzata dall’azienda municipalizzata in collaborazione con il TGR Lazio per la raccolta dei rifiuti che non vanno nel cassonetto. Domenica 10 marzo raccolta straordinaria nei municipi dispari.

Presso le postazioni straordinarie è possibile portare gratuitamente i rifiuti ingombranti, particolari e RAEE.

Nel dettaglio si possono consegnare: legno, padelle, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi.

Se si tratta di beni usati ancora utilizzabili, in alcune postazioni sono presenti i volontari di Insieme per il Riuso pronti a dargli nuova vita.

L’appuntamento di Domenica 10 Marzo 2024 nei municipi dispari è dalle 8 alle 12.30.

Tutte le informazioni sul sito dell’Ama

