Rifiuti. Torquati (PD): XV municipio ribadisce no a Pian dell’Olmo e sì alla differenziata”

“Voto unanime oggi, 1 agosto 2019, nel Municipio XV in occasione del Consiglio straordinario richiesto dal gruppo PD: l’aula ha detto no all’area di trasbordo di Saxa Rubra e di Gemona del Friuli a Labaro, e sì alla differenziata e alla proposta di una valutazione alternativa in un’area ANAS nei pressi del Raccordo. Una proposta del Pd che si coniuga anche con il secco no, ribadito, a qualsiasi ipotesi di impianto a Pian dell’Olmo, come peraltro già avvenuto nel 2012, nel 2014 e nel 2019.

“Sappiamo benissimo che si tratta di una situazione decisamente diversa dal passato, come sappiamo che la domanda questa volta arriva da un privato per cui la Regione Lazio non poteva far altro che dare seguito ad iter di legge, ma ci è sembrato giusto precisare la posizione del Municipio Roma XV e la storica posizione del PD del territorio. Speriamo che siano messe a tacere le chiacchiere per cui il Partito Democratico, che da quando ho i “calzoncini corti” è contro l’ipotesi di Pian dell’Olmo, sarebbe ambiguo. Inoltre, abbiamo chiesto alla Sindaca della Città Metropolitana (nonché di Roma) di eliminare ufficialmente, qualora fosse stata confermata, tale individuazione di area dalle proposte che la stessa Sindaca ha inviato alla Regione per comporre il piano dei rifiuti. Infine, ci è sembrato giusto sottolineare la richiesta di estensione di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Labaro e La Storta, quartieri che nel vecchio piano di estensione avrebbero dovuto essere serviti in questi tre anni. Dopo 20 anni di immobilismo, eravamo riusciti nella scorsa consigliatura Pd ad estenderla ad oltre 48.000 cittadini. Vederla bloccata da tre anni è grave e anti economico. Oggi siamo all’opposizione, ma oggi non é mancato il nostro contributo. Anzi, siamo lieti che sia stato accolto. Non ci piacciono le ambiguità, né la strumentalizzazione”.

Così in una nota Daniele Torquati Capogruppo in Municipio XV e membro della Segreteria del PD di Roma