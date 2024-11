Riforestiamo Roma est con il Comitato Parco LineaRE

Domenica l’evento da non perdere è agli Orti urbani in Via Dignano d’Istria, domenica 24 novembre 2024 dalle ore 9,30 alle 13. Vivaio forestale per il Parco Lineare Roma Est e non solo.

Con varie associazioni che si occupano di rendere ‘più verde’ Roma, da tre anni il Comitato parco LineaRE ha realizzato e si occupa del #Vivaioforestale del #ParcoLineareRomaEst . Situato negli orti urbani di via Dignano d’Istria, ha richiesto impegno in questi anni, sopratutto d’estate.

Qualche settimana fa il conto è stato di 150 alberi, tra olmi, alberi di giuda, castagni , palme, cipressi bagolari, sughere. A suo tempo il Comitato aveva piantato molti più semi ma, si sa, nel percorso le fitocelle possono avere dei problemi e il numero diminuisce.

In occasione della #giornatadellalbero 2024 saranno piantati nuovi semi e realizzate nuove piantine, e ciò avverrà per farlo insieme con chi interverrà la mattina di domenica 24 novembre. Sarà un momento anche per ragionare insieme su dove si possono piantare gli alberi finora nati, per scambiare esperienze, per trovare soluzioni nuove e tutelare il verde che ci circonda.

“Il vivaio – dicono gli organizzatori – è un luogo di condivisione, formazione, uno spazio per giocare e per rilassarsi, aperto a tutte le fasce d’età, continuiamo a costruirlo assieme! Siamo già in tanti: Comitato Parco LineaRE, Brigate Verdi, Catia, Fabrizio, Stefano B. , Ilaria, Eleonora e molti altri.

Procediamo sulle linee guida del progetto RiforestiAmo Roma Area Metropolitana, iniziativa promossa dall’Ecoistituto Reseda onlus. Questo vivaio è un modo per avvicinare le persone al tema della riforestazione e un’occasione per apprendere come costruirne di nuovi in altri quartieri.

Vi chiediamo di raccogliere da oggi e di portare, bottiglie di plastica grande, guanti da giardiniere, un sacchetto di terra se possibile e borracce o bicchieri per bere alle fontanelle degli orti , vi aspettiamo!”