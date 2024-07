Rilancio dei piccoli Comuni: fondi per riqualificare edifici storici e ampliare i servizi

«Lo sviluppo dei piccoli comuni del Lazio è al centro dell’attività della Giunta Rocca. Ha riscosso grande interesse l’avviso pubblico relativo al Piano triennale per i Piccoli Comuni del Lazio fino a 5mila abitanti che ha messo a disposizione quattro milioni di euro per la riqualificazione di edifici pubblici in stato di abbandono e degrado e il loro utilizzo per l’ampliamento dell’offerta di servizi a favore dei cittadini e della collettività attraverso centri multifunzionali e l’erogazione di servizi in ambito turistico, di promozione del territorio e delle produzioni agricole, agroalimentari e artigianali tipiche locali.

Sono pervenute agli uffici regionali 124 domande, 112 presentate dai Comuni in forma singola e 12 dai Comuni in forma associata.

In totale, 137 i Comuni che hanno presentato domanda. Il maggior numero di domande, 42, è pervenuto dalla Provincia di Frosinone, a seguire la Provincia di Roma, 26, e quella di Viterbo, 25». Così Luisa Regimenti, l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

«Considerato il grande fabbisogno che emerge dalle domande pervenute, cercheremo di ampliare nelle prossime leggi di stabilità, compatibilmente con le esigenze di bilancio, i fondi destinati a questo scopo.

I piccoli centri del Lazio sono il fulcro della nostra Regione: la riqualificazione di un edificio storico e l’avvio di nuovi servizi possono rappresentare un’occasione di rilancio importante per queste comunità.

Così come riteniamo strategica la scelta di destinare quasi due milioni di euro a sostegno della residenzialità per i comuni sotto i duemila abitanti. La Giunta Rocca sarà sempre al fianco di queste comunità per favorire le opportunità di crescita, contrastare lo spopolamento e renderle volano dello sviluppo del Lazio» conclude l’assessore Regimenti.

