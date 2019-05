Rimesso a nuovo l’ingresso di Via Schopenhauer

Comitato Schopenhauer - Comitato Insieme per Aguzzano - Associazione Rapporti Urbani - 26 Maggio 2019

Il Comitato Schopenhauer, è sceso di nuovo in piazza (anzi nel parco…) e con il Comitato Insieme per Aguzzano e l’Associazione Rapporti Urbani ha reso omaggio alla giornata europea dei parchi con la rimessa a nuovo dell’ingresso di Via Schopenhauer nel Parco Regionale Urbano di Aguzzano..

L’iniziativa è stata avviata con l’approvazione e il sostegno dell’Assessorato all’Ambiente del IV Municipio e con il supporto del Servizio Giardini del IV Municipio e ha avuto il supporto della via che ha sostenuto con donazioni e rifocillato a più riprese i volontari del verde.

Con l’occasione sono state raccolte una 40ina di firme per la “Delibera di iniziativa popolare #MI RIFIUTO” (Deliberiamo Roma) per migliorare il ciclo rifiuti a Roma di cui il CoCoQui (di cui fanno parte il Comitato Schopenhauer e il Comitato Insieme per Aguzzano) è uno dei comitati promotore.

