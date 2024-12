Rinasce l’area di Piazza della Repubblica

Conclusi i lavori di riqualificazione dell’area di Piazza della Repubblica e Giardini di Dogali. Lo spazio dove prima c’era degrado, è stato trasformato in un luogo pedonale accogliente con sedute, pavimentazione di qualità e vegetazione.

Gli interventi sono stati finanziati con fondi del Giubileo e realizzati da Anas grazie ad una convenzione con Roma Capitale.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha visitato i nuovi spazi insieme all’assessora ai Lavori pubblici e alle infrastrutture, Ornella Segnalini, e al presidente di Anas, Edoardo Valente.

I lavori, iniziati a luglio del 2023, sono parte integrante del progetto relativo a Piazza dei Cinquecento, pensato per rendere più bella e vivibile l’area di Termini.

In particolare, gli interventi hanno permesso di valorizzare le aree di pregio adiacenti al Planetario e alle Terme di Diocleziano e di ampliare l’area pedonale da piazza della Repubblica verso via Luigi Einaudi e via Enrico De Nicola.

Ma anche la creazione di un grande boulevard affacciato sui Giardini delle Terme di Diocleziano, la riqualificazione dei Giardini di Dogali e la creazione di una zona pedonale davanti a Palazzo Massimo.

“È una stupenda inaugurazione – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – perché questo era un luogo particolarmente degradato. Siamo nel cuore di Roma, la porta di accesso della città, e prima c’era traffico e degrado e ora c’è una bellissima piazza pedonale“.

“Oggi – ha aggiunto l’assessora Ornella Segnalini – restituiamo alla città la nuova Piazza della Repubblica: uno spazio urbano liberato dalle auto in sosta e reso vivibile per i romani.

I lavori hanno permesso di ridisegnare un ‘non luogo’, risolvendo anche una serie di incongruenze che si erano sovrapposte nel tempo, come ad esempio la rimozione del vecchio benzinaio, la riorganizzazione delle bancarelle e la valorizzazione del giardino di Dogali, sconosciuto ai più.

L’utilizzo di materiali di qualità, l’attenzione prestata al verde e all’illuminazione e la pedonalizzazione danno particolare pregio a un’area di grandissimo rilievo storico e architettonico. La sinergia con il Municipio I, abitanti, commercianti, attività turistico-alberghiere e soggetto attuatore è stata fondamentale per ottenere il risultato di oggi“.

