Riordino del Trasporto Pubblico a Ostia: nuove linee e collegamenti per studenti e residenti

Una vera e propria “rivoluzione” nel trasporto pubblico di Ostia e dei quartieri limitrofi sta per prendere forma.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la mobilità, semplificare gli spostamenti dei cittadini e degli studenti e, soprattutto, creare un collegamento più efficiente con il quadrante dell’Eur.

La trasformazione del servizio di trasporto pubblico locale, annunciata dal municipio X, coinvolgerà ben dieci linee, molte delle quali destinate proprio agli studenti delle scuole di Ostia, Infernetto, Casal Palocco e zone limitrofe.

Un progetto che risponde alle necessità di mobilità dei residenti

Il progetto di riordino del trasporto pubblico, che ha avuto il via durante l’estate, è stato pensato per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti e dei giovani studenti, migliorando l’accesso ai plessi scolastici, alle aree commerciali e ai principali centri di aggregazione.

Come ha spiegato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione lavori pubblici e mobilità, “l’operazione servirà a connettere in maniera più rapida e diretta i quartieri come l’Infernetto, AXA, Casal Palocco, Acilia e Macchia di Palocco con il centro e con il quartiere dell’Eur, dove si trovano scuole, uffici e strutture sportive“.

Le nuove linee bus: una rete più capillare e funzionale

Tra le modifiche più rilevanti ci sono i cambiamenti nei percorsi delle linee scolastiche. Le linee 01, 05B, 06, 070, 065, 066 e 709 subiranno importanti modifiche per ottimizzare i collegamenti tra le scuole e i quartieri circostanti.

L’obiettivo è rendere più facili gli spostamenti, evitando sovraffollamenti e garantendo una maggiore sicurezza per gli studenti. Tra le novità più importanti:

Linea 01: unificazione e ottimizzazione del percorso con nuove fermate, aumentando la sicurezza degli studenti, specialmente in prossimità delle scuole e della stazione Lido.

Linea 06: la modifica del percorso garantirà ai residenti di Casal Palocco un collegamento diretto con gli istituti scolastici di Ostia, come il Faraday, il Toscanelli e il Labriola, situati lungo Via dei Promontori.

Linea 065: garantisce un collegamento diretto con la Stazione Metromare di Acilia e la Stazione Ferroviaria della Metroferrovia di Cristoforo Colombo, offrendo un rapido accesso alle scuole del quartiere Infernetto, come il Liceo Democrito.

Collegamenti diretti con l’Eur e l’Università

Per la prima volta, studenti e residenti di Ostia e dei quartieri limitrofi potranno usufruire di linee dirette verso le scuole e le università del quartiere dell’Eur. Tra le principali novità:

Linea 070: un percorso rinnovato per collegare l’Infernetto con le scuole superiori dell’Eur, come il Cannizzaro e il Caravaggio, passando per Viale dell’Arte e la Stazione Metro Laurentina.

Linea 709: nuova istituzione, pensata per garantire un rapido collegamento tra i quartieri di AXA e Casal Palocco e gli istituti superiori dell’Eur, tra cui il Seraphicum e il De Pinedo.

Un progetto che guarda al futuro

Con l’entrata in vigore di queste modifiche, il trasporto pubblico di Ostia sarà destinato a subire un cambiamento fondamentale, migliorando la qualità della vita per molti cittadini.

Il riordino delle linee, che inizierà a entrare in vigore entro la fine di febbraio, segnerà una vera e propria svolta, favorendo un maggiore flusso di studenti e pendolari tra i diversi quartieri.

Tempi e fasi di attuazione

Le modifiche prenderanno il via ufficialmente a partire dalla fine di febbraio, quando saranno attuate le prime modifiche alle linee ordinarie e scolastiche.

La seconda fase, che riguarda le linee 03 e 04, sarà operativa in concomitanza con l’apertura della nuova stazione Acilia Sud – Dragona, prevista per maggio.

A seguito della rivisitazione del servizio, le fermate verranno ottimizzate e ampliate, creando nuovi punti di riferimento per residenti e studenti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.