Riparte il mercatino di Centocelle

Ripartono i mercatini domenicali nel Municipio Roma V e tra questi quello di Centocelle (Glicini, Cantalice) che si terrà nelle domeniche

12 ottobre 2025

9 novembre 2025

12 aprile 2026

1o maggio 2026

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.