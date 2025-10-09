Categorie: Utili Varie
Riparte il mercatino di Centocelle

Tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice a partire dal 12 ottobre e 9 novembre

Redazione - 9 Ottobre 2025

Ripartono i mercatini domenicali nel Municipio Roma V e tra questi quello di Centocelle (Glicini, Cantalice) che si terrà nelle domeniche 

12 ottobre 2025

9 novembre 2025

12 aprile 2026

1o maggio 2026

