Municipi: 5 (ex 6 e 7), Roma | Quartiere: Centocelle
Riparte il mercatino di Centocelle
Tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice a partire dal 12 ottobre e 9 novembre
Ripartono i mercatini domenicali nel Municipio Roma V e tra questi quello di Centocelle (Glicini, Cantalice) che si terrà nelle domeniche
12 ottobre 2025
9 novembre 2025
12 aprile 2026
1o maggio 2026
