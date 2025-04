Ripetuti furti al liceo artistico Enzo Rossi nelle ultime due settimane

Da circa due settimane, il liceo artistico Enzo Rossi di via del Frantoio è vittima di ripetuti furti notturni. Non certo una novità per le scuole del territorio che sono diventate il supermarket della microcriminalità, dove si può entrare, rubare e sparire senza che nessuno intervenga a fermare il ladruncolo di turno.

Nel caso del liceo artistico, si tratterebbe di una sola persona, ripresa chiaramente dalle telecamere di sorveglianza che si appropria di monitor touch e computer nelle classi.

Da parte del Dirigente Scolastico sono state fatte tutte le azioni possibili. Ovviamente tutte le denunce, ma non c’è verso di fare niente. L’ultimo furto nella notte del 14 aprile, addirittura nella stanza del preside dove sono state rotte le serrande e sfondata una finestra per entrare. Tutto in pochissimi minuti e con l’allarme che suonava.

Ormai tutti gli edifici scolastici del quartiere sono stati oggetto di ripetuti furti con scasso negli ultimi anni. Riteniamo opportuno che le istituzioni del IV Municipio debbano intervenire per sensibilizzare le forze dell’ordine ad un maggior controllo del territorio, perché oltre il danno, c’è la beffa di essere inermi di fronte a una delinquenza che mostra tutta la sua arroganza e strafottenza colpendo scuole, case, automobili ed esercizi commerciali. Il tutto a danno di una comunità che chiede una maggiore sicurezza.

