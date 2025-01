Riprende  la Mostra-Mercato del Tiburtino di largo Beltramelli

Torna, con il nuovo anno, in Largo Beltramelli, l’appuntamento del primo sabato di ogni mese della Mostra-Mercato del Tiburtino, con l’Associazione “Araba Fenice III” di Fabiana e Patrizia.

Dice la Presidente dell’Associazione, Fabiana: “vi aspettiamo con i nostri espositori di fiducia, con stand di Artigianato, Commerciali, Prodotti Tipici, Vintage e tanto altro ancora”.

La Mostra-Mercato si svolgerà, nella piazzetta centrale di largo Beltramelli, dalle 9.00 alle 20.00, senza incidere sui parcheggi e sul traffico locale.

L’Associazione Araba Fenice III ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo del “Comitato di Quartiere largo Beltramelli” per la loro accoglienza e collaborazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.